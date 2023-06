Cordoglio nazionale: bandiere a mezz’asta in Sicilia per Berlusconi

Bandiere a mezz’asta in Sicilia per la morte di Silvio Berlusconi. Giunta regionale rinviata e richiesta di sospensione dei lavori all’Ars.

Bandiere a mezz’asta a Palazzo d’Orléans e in tutti gli uffici della Regione Siciliana nel giorno dei funerali del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il presidente Renato Schifani ha disposto tale segno di cordoglio, rispettando il lutto nazionale proclamato da Palazzo Chigi.

La riunione della giunta regionale di governo, inizialmente prevista per martedì 13 giugno, è stata rinviata a giovedì 15 giugno alle ore 11. Questa decisione è stata presa in seguito alla morte dell’ex premier e in segno di rispetto per la sua figura politica di rilievo.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inviato una lettera al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, chiedendo la sospensione dei lavori dell’Ars fino al giorno delle esequie di Berlusconi. Schifani ha sottolineato l’importanza di onorare la memoria di Berlusconi, che ha rappresentato un punto di riferimento per l’intero panorama politico italiano.

Secondo Schifani, il lutto per la morte di Berlusconi è un sentimento condiviso trasversalmente, non solo dagli italiani, ma da tutto il mondo politico. Berlusconi ha rappresentato un’importante figura per l’intera nazione e per coloro che si sono identificati con il suo partito politico negli anni passati.

