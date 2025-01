Concerto a Tindari, interrogazione della minoranza sul servizio navetta

L’opposizione consiliare di Patti ha recentemente presentato un’interrogazione scritta rivolta al sindaco Carmelo Gianluca Bonsignore e all’assessore alla viabilità Rosalia Eliana Raffa. Al centro della questione vi è la sospensione del servizio navetta in occasione del Concerto di Capodanno tenutosi al Teatro Greco di Tindari lo scorso 5 gennaio, organizzato dal Parco Archeologico di Tindari con il patrocinio del Comune.

Secondo quanto riportato, il servizio navetta, istituito dal Comune di Patti in base all’ordinanza della Città Metropolitana di Messina n. 53 del 27 settembre 2023, era stato avviato il 30 aprile 2024 e affidato a una ditta privata per il trasporto turistico nella zona ZTL di Via Monsignor Pullano. Tuttavia, tale servizio si è concluso il 31 dicembre 2024, senza successivi rinnovi o proroghe tecniche. Questo ha costretto i visitatori, tra cui numerose autorità civili e militari, a percorrere a piedi il tratto dal parcheggio “Locanda 2” fino al Teatro Greco, creando malumori e momenti di tensione, anche per l’assenza della Polizia Municipale sul posto.

L’interrogazione, firmata dai consiglieri Giuseppe Mauro Aquino, Alessia Bonanno, Giorgio Cangemi, Antonina Costanzo e Maria Pollicita, chiede spiegazioni sulle cause del mancato rinnovo del servizio navetta e sulla possibilità di bandire una nuova gara, dopo le sperimentazioni effettuate nel biennio 2023-2024. Inoltre, viene evidenziato il danno d’immagine subito dal Comune di Patti a seguito dell’accaduto, che è stato oggetto di critiche anche da parte della stampa e del pubblico presente.

I consiglieri richiedono risposte chiare sulle intenzioni future dell’amministrazione comunale per evitare il ripetersi di simili disservizi durante eventi di rilievo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁