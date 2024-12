Milazzo, la caserma Carabinieri ospita l’autoemoteca AVIS locale

Il 20 dicembre 2024, presso la caserma del Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo, si è svolta un’importante giornata dedicata alla donazione di sangue, organizzata in collaborazione con la sezione locale dell’AVIS. L’iniziativa ha visto la presenza di un’autoemoteca posizionata davanti all’ingresso del Comando, appositamente attrezzata per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni.

All’interno del mezzo sanitario, il personale medico specializzato ha condotto visite anamnestiche di routine sui Carabinieri che hanno scelto di partecipare, procedendo successivamente ai prelievi. Questo gesto, semplice ma significativo, dimostra l’impegno dell’Arma nel rispondere concretamente alle necessità della comunità locale.

L’organizzazione, agevolata dalla disponibilità quotidiana di medici e infermieri dell’AVIS di Milazzo, ha reso possibile lo svolgimento fluido e rapido dell’iniziativa. Durante l’evento, caratterizzato anche da un clima di convivialità, si è svolto lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

L’associazione AVIS, rappresentata dai suoi volontari presenti sul posto, ha espresso profonda gratitudine verso i Carabinieri per il sostegno offerto e per aver promosso un’attività di grande valore sociale. I responsabili hanno inoltre auspicato che questa iniziativa possa fungere da esempio per tutta la comunità mamertina, incentivando una maggiore partecipazione alle donazioni di sangue.

