Condizioni Meteo in Sicilia, nubi sparse su tutto il territorio

In Sicilia si osserveranno nubi sparse su tutto il territorio. Nella zona costiera meridionale ci saranno alternanze di schiarite e nuvolosità, con tratti in cui le nuvole saranno consistenti. Nella zona costiera settentrionale, il cielo passerà da sereno a poco nuvoloso, ma senza fenomeni atmosferici associati.

Nella zona centrale e costiera ionica, durante la notte si avranno molte nubi che si alterneranno a ampi spazi di sereno.

Le temperature tenderanno ad aumentare sia per i valori massimi che per quelli minimi in tutta la regione.

I venti provenienti dai quadranti settentrionali saranno deboli o moderati, mentre il mare sarà poco mosso nel Tirreno, leggermente mosso negli altri bacini marini.

