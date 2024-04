Sicilia: lanciata la campagna di screening gratuito per l’epatite C

Il 22 aprile, è stata presentata la nuova campagna di screening per l’epatite C in Sicilia, mirata a individuare i casi non diagnosticati e a migliorare l’accesso al trattamento. La campagna si rivolge a residenti nati tra il 1969 e il 1989 e offre test gratuiti senza prescrizione medica.

Il workshop di presentazione si è tenuto presso l’hotel Borsa a Palermo, con la partecipazione di importanti figure come il dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, e il presidente della commissione scientifica Rete HCV Sicilia, Antonio Craxì, tra gli altri.

L’iniziativa mira a ridurre la diffusione del virus e a prevenire le complicazioni legate alla malattia epatica avanzata. I partecipanti potranno accedere ai test di screening presso laboratori pubblici o convenzionati.

La campagna è stata promossa dal dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, in linea con le direttive nazionali per lo screening dell’epatite C.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo