La scomparsa di Don Nino Franco: un lutto per la comunità religiosa

La diocesi di Acireale ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Don Antonino Franco, noto come Nino, avvenuta il 26 marzo 2024 all’età di 75 anni. Don Nino è stato una figura di spicco nell’ambito religioso, essendo stato direttore dell’Istituto Diocesano di Scienze Religiose Sant’Agostino ad Acireale, assistente FUCI e docente di filosofia e teologia presso lo Studio Teologico San Paolo a Catania. Il prossimo 21 aprile avrebbe celebrato il 50º anniversario della sua ordinazione sacerdotale. I funerali si terranno mercoledì 27 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria di Randazzo.

Il vescovo Raspanti ha voluto ricordare l’impegno e la dedizione di Don Nino alla causa religiosa, sottolineando la sua profonda saggezza teologica e il suo incessante lavoro nel diffondere la fede. Invita coloro che lo hanno conosciuto a conservare il suo ricordo e ad essere ispirati dal suo esempio di fede, speranza e amore.

Oltre alle parole del vescovo, numerosi sono stati gli attestati di stima provenienti da varie persone, anche attraverso i social media. Si è evidenziato il modo in cui Don Nino, nonostante la sua elevata preparazione teologica, sia riuscito a comunicare con semplicità e autorevolezza, trasmettendo la sua passione per l’insegnamento e per la diffusione della fede.

