Abbattimento di due pini a Patti Marina, le proteste delle associazioni

Un appello formale contro l’abbattimento di due pini secolari a Patti Marina è stato inviato a diversi enti pubblici e istituzionali da parte di quattro associazioni locali: Italia Nostra Presidio Nebrodi, Associazione Culturale Salvatore Quasimodo, Associazione PFM (Progetto Futuro Migliore) e Associazione Caffè Galante. I destinatari del documento includono il Sindaco del Comune di Patti, il Corpo Forestale del Distaccamento di Patti, la Soprintendenza di Messina, il Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Sicilia e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Le associazioni hanno espresso ferma opposizione alla decisione, avanzata dai privati del condominio “Il Pino”, di rimuovere due esemplari di Pinus Pinea, situati in un’area precedentemente parte del giardino storico di Palazzo Sciacca, risalente alla metà dell’Ottocento. Gli alberi, alti tra i 25 e i 30 metri, sono considerati monumentali per età, dimensioni e valore storico, culturale e paesaggistico, e ricadono sotto la tutela della legge n. 10 del 2013.

Questi pini rappresentano gli ultimi superstiti di un giardino secolare già ampiamente compromesso nel tempo. Le loro caratteristiche distintive includono una circonferenza del fusto di circa 5 metri per il primo albero e 4 metri per il secondo. Secondo la normativa vigente, i Comuni devono censire e proporre alberi di tale rilevanza per l’inserimento nell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia, in coordinamento con il Corpo Forestale.

Le associazioni sottolineano che il taglio proposto non solo priverebbe l’area del valore estetico e ambientale, ma comprometterebbe anche i numerosi benefici ecosistemici che questi alberi offrono, tra cui stabilizzazione del suolo, riduzione della CO2 e miglioramento della qualità dell’aria. Inoltre, viene ribadito che le verifiche sulla stabilità degli alberi dovrebbero essere effettuate mediante strumenti scientificamente avanzati, come la tomografia sonica 3D o il pulling test, per accertare l’effettiva sicurezza strutturale.

Le associazioni chiedono alle autorità di non autorizzare l’abbattimento e di procedere con la catalogazione dei pini come alberi monumentali. Inoltre, sollecitano l’adozione di un regolamento per la manutenzione e tutela del verde pubblico e privato a Patti, includendo un censimento degli alberi monumentali ancora esistenti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁