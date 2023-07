Carenza di medici: Pronto Soccorso siciliani al collasso

Unità di crisi presso l’Assessorato alla Salute richiesta per fronteggiare l’emergenza medica in Sicilia.

La carenza di medici nei pronto soccorso siciliani è allarmante. Antonio De Luca, capogruppo M5S, lancia un appello d’aiuto al governo per affrontare la drammatica situazione e proteggere i pazienti.

La drammatica situazione nei pronto soccorso siciliani sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. Antonio De Luca, coordinatore della sottocommissione dell’Ars sui pronto soccorso e capogruppo del M5S a palazzo dei Normanni, ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro dei medici. Recentemente, un medico del pronto soccorso di Siracusa ha lanciato un appello d’aiuto sui social media attraverso un video di un paziente, mentre i camici bianchi del ps di Agrigento hanno denunciato la precaria situazione lavorativa.

La carenza di personale medico sta mettendo a rischio la salute dei pazienti e l’efficienza dei servizi. Secondo De Luca, la carenza di medici nei pronto soccorso siciliani è allarmante e coinvolge praticamente tutti gli ospedali dell’isola. Su 786 medici previsti, solo 414 sono effettivamente in servizio, il che corrisponde a una mancanza del 47 per cento del personale previsto.

La situazione è particolarmente critica a Caltagirone, dove un solo medico è in servizio su 18 previsti, e a Sciacca, dove solo un medico è disponibile su 8. La sottocommissione guidata da De Luca ha l’obiettivo di sollecitare il governo a trovare risposte concrete a questa emergenza, comprese le aggressioni contro il personale medico e le interminabili attese dei pazienti per ricevere assistenza.

L’assessorato alla salute aveva prospettato la redistribuzione dei medici tra gli ospedali come possibile soluzione, ma De Luca ritiene che sia una misura insufficiente e tardiva, considerando che le ferie dei medici sono già state programmate. Egli sostiene la necessità di creare un’unità di crisi permanente presso l’assessorato alla salute per centralizzare il sistema delle assunzioni e avviare azioni tempestive.

La situazione richiede un intervento urgente del governo per garantire la sicurezza dei pazienti e il benessere dei medici. La sottocommissione continuerà a fare pressioni per ottenere risposte immediate e soluzioni efficaci a questo grave problema.

