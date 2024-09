Inaugurato il micro nido comunale a Misterbianco

È stato inaugurato il primo micro nido comunale di Lineri, quartiere densamente popolato di Misterbianco. La cerimonia di apertura si è svolta nei locali rinnovati di via Girolamo Li Causi, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, membri dell’amministrazione comunale, personale scolastico e bambini iscritti. Durante l’evento, il sindaco ha evidenziato l’importanza del progetto: «Oggi è una giornata storica per Lineri. Abbiamo mantenuto la promessa di creare un servizio educativo strategico per il quartiere, che rappresenta un importante progresso per il benessere delle famiglie locali». Corsaro ha sottolineato l’obiettivo di fare del micro nido un modello di inclusione, nonché una risposta concreta alle esigenze della comunità.

«Stiamo investendo nella riqualificazione di asili nido e scuole in tutta Misterbianco – ha affermato – nell’ambito del più grande piano educativo degli ultimi decenni. Vogliamo offrire alle famiglie spazi sicuri e accoglienti dove i bambini possano crescere e apprendere fin dalla tenera età. Così si costruisce il futuro del nostro territorio».

Il micro nido di Lineri rappresenta una struttura all’avanguardia, con personale qualificato e spazi moderni, conformi alle normative di sicurezza più aggiornate. L’asilo, dotato di finiture e arredi moderni, ha una capacità di accoglienza di 24 bambini, offrendo un servizio essenziale per agevolare i genitori nella gestione del lavoro e della famiglia. L’assessore Marina Virgillito ha aggiunto che l’apertura del micro nido si inserisce nel più ampio progetto dell’amministrazione Corsaro volto a migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche della città attraverso investimenti in infrastrutture e servizi essenziali.

