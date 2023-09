120 chili di droga e 12 arresti tra Caltanissetta, Agrigento e Roma

Sono stati sequestrati 120 chili di sostanze stupefacenti, e 12 individui sono stati sottoposti a fermo nell’ambito dell’operazione “Colpo Secco,” condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta su tre fronti: Caltanissetta, Agrigento e Roma.

L’indagine ha preso il via con l’obiettivo di contrastare le attività di spaccio di droga nelle cosiddette “Piazze di Spaccio,” grazie agli sforzi congiunti del Gruppo di Investigazione Criminalità Organizzata (GICO) di Caltanissetta.

Il più recente sequestro si è verificato a Roma, dove un cittadino egiziano è stato arrestato in possesso di una grande quantità di stupefacenti. Le forze dell’ordine lo hanno individuato dopo un’accurata serie di pedinamenti e sorveglianza, condotti dal GICO di Caltanissetta in collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 100 kg di sostanze stupefacenti, di cui 97 kg di hashish e 4,5 kg di marijuana. In aggiunta, sono state scoperte due pistole, un silenziatore e tre “penne pistola” con relative munizioni.

L’arresto del soggetto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, con una rapida udienza che ha portato all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Di conseguenza, l’individuo è stato trasferito presso la casa circondariale Regina Coeli di Roma.

Questo considerevole sequestro è il culmine di un’indagine complessa condotta dal GICO di Caltanissetta, sotto la supervisione della Procura di Caltanissetta, avviata lo scorso febbraio. Le operazioni di polizia, condotte nelle province di Caltanissetta e Agrigento, hanno portato al sequestro di 17 kg di hashish, 100 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana, e all’arresto di 11 persone.

