Collegamento diretto tra Agrigento e l’aeroporto di Punta Raisi

Il potenziamento dei servizi ferroviari in Sicilia è una realtà grazie alla collaborazione tra la Regione Siciliana e Trenitalia. Il nuovo collegamento diretto tra Agrigento e l’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi è un risultato tangibile di questa sinergia. Questo servizio, insieme all’opzione intermodale treno e bus per raggiungere la Valle dei Templi da Agrigento Centrale, è parte di una più ampia prospettiva di miglioramento dei collegamenti, in vista del 2025, quando Agrigento sarà la Capitale italiana della cultura.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo, affermando: “Si conferma l’attenzione del governo Schifani per la creazione di un sistema di trasporti moderno e adeguato alle esigenze dei siciliani e dei turisti.” Questo annuncio è stato fatto durante la presentazione dell’offerta della Winter experience 2023 di Trenitalia a Milano.

