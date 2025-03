4 marzo 1998, il “Riccometro” diventa ufficiale: decreto del governo

ACCADDE OGGI – Il 4 marzo 1998 il governo italiano ufficializza l’introduzione del cosiddetto “Riccometro” attraverso un apposito decreto legge. Questa misura prevede l’adozione di una serie di parametri finalizzati a determinare con maggiore precisione il reddito effettivo dei contribuenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di superare le tradizionali dichiarazioni fiscali, spesso ritenute insufficienti a rappresentare in modo realistico la situazione economica di alcuni cittadini. Con il “Riccometro” si intende valutare non solo i redditi dichiarati, ma anche altri elementi patrimoniali che possano indicare il reale livello di benessere economico dei contribuenti.

Il decreto stabilisce criteri specifici per questa misurazione, introducendo nuovi indicatori economici che consentano di determinare con maggiore esattezza la capacità contributiva. L’adozione di questo sistema è stata motivata dalla necessità di una maggiore equità fiscale, in un contesto in cui l’elusione e l’evasione fiscale rappresentano problematiche rilevanti per l’economia nazionale.

La decisione del governo mira a garantire un quadro fiscale più trasparente e bilanciato, permettendo di identificare con maggiore precisione i redditi reali e di applicare in modo più equo la pressione fiscale. L’istituzione del “Riccometro” segna dunque un passo significativo nel monitoraggio delle risorse economiche dei cittadini.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁