Catania, indagine su rete di pedopornografia online, 5 indagati

Cinque persone sono state indagate, tre delle quali arrestate in flagranza, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania per reati legati al possesso e alla diffusione di materiale pedopornografico. L’inchiesta, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, è scaturita da segnalazioni del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale, in collaborazione con la Child Rescue Coalition, organizzazione no profit statunitense impegnata nella tutela dei minori.

Attraverso strumenti investigativi avanzati, gli inquirenti hanno localizzato in Sicilia diversi utenti che avevano condiviso o scaricato immagini e video di pornografia minorile. A seguito delle verifiche, la Procura di Catania ha disposto perquisizioni personali e informatiche nei confronti dei soggetti individuati. Durante le operazioni, nei dispositivi di tre indagati sono stati rinvenuti decine di migliaia di file illegali, circostanza che ha comportato l’arresto in flagranza di reato.

I Giudici per le Indagini Preliminari dei Tribunali di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta hanno successivamente convalidato gli arresti, disponendo per gli imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 30 e i 70 anni, appartengono a diverse categorie sociali — impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati — e risiedono nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria. Si ricorda che, come previsto dalla legge, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

