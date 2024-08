39enne rimane senza benzina ma si scopre che l’auto è rubata

Un uomo di 39 anni, originario di Catania, è stato sorpreso fermo lungo la tangenziale della città con le quattro frecce accese e il serbatoio completamente vuoto. Alla vista della pattuglia della Polizia Stradale, intervenuta per verificare la situazione, l’uomo ha tentato di giustificarsi sostenendo di essere in attesa di un amico che avrebbe dovuto aiutarlo a rifornire il veicolo di carburante.

Gli agenti della Polizia Stradale, incaricati della vigilanza e della sicurezza sul raccordo autostradale di Catania, non hanno però creduto alla versione fornita dall’uomo e hanno deciso di approfondire il controllo. Da ulteriori verifiche, è emerso che l’automobile su cui viaggiava era stata rubata pochi giorni prima. Questo dettaglio ha fatto scattare l’immediata denuncia dell’uomo per ricettazione.

Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti, è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada. La vettura è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario, concludendo così l’intervento delle forze dell’ordine.

