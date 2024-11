Sant’Agata Militello, arrestato un uomo per violenze sessuali su minori

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito un’ordinanza cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo accusato di violenza sessuale aggravata su minori. L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’operazione è il risultato di un’indagine avviata nell’ottobre 2024, a seguito della denuncia della madre delle presunte vittime, due ragazze di età inferiore ai 14 anni. L’inchiesta è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Sant’Agata e della Stazione di Naso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Le attività investigative, condotte attraverso intercettazioni e altri accertamenti, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe compiuto abusi sessuali sulle figlie a partire dal 2021, approfittando della loro condizione di fragilità emotiva.

Gli episodi contestati vedono l’indagato utilizzare pretesti, come il lamentarsi per l’assenza della madre, per manipolare le vittime e compiere palpeggiamenti su parti intime.

Il quadro probatorio raccolto dai Carabinieri ha trovato riscontro nell’ordinanza emessa dal G.I.P., che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le fasi successive dell’inchiesta, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁