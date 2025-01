De Luca: “Critiche dell’Anci pienamente legittime e condivisibili”

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, si è espresso in merito alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sull’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Secondo De Luca, le critiche rivolte dall’Anci alla legge finanziaria sono pienamente condivisibili, poiché evidenziano la carenza di risorse destinate ai Comuni, che rappresentano il pilastro del sistema regionale.

De Luca ha sottolineato come l’impegno del Movimento 5 Stelle sia stato determinante per ottenere un significativo aumento dei fondi destinati ai Comuni in difficoltà economica. “Il governo regionale aveva previsto inizialmente solo 1,2 milioni di euro. Grazie al nostro intervento, la cifra è stata incrementata a dieci milioni”, ha affermato De Luca. Tuttavia, ha precisato che tale somma rimane insufficiente per far fronte alle esigenze delle amministrazioni locali e per scongiurare il rischio di dissesto finanziario.

Criticando il tono delle dichiarazioni di Schifani nei confronti dell’Anci, De Luca ha ribadito che l’Associazione ha legittimamente espresso il proprio disagio, come è normale in un sistema democratico. “Anziché risentirsi, Schifani dovrebbe ascoltare il grido d’allarme dei Comuni e incontrare l’Anci per discutere delle priorità da affrontare nella prossima manovra di bilancio”, ha aggiunto.

Il capogruppo M5S ha concluso rinnovando l’appello a una collaborazione istituzionale che possa garantire maggiore stabilità ai Comuni siciliani, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

