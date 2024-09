Ubriaco alla guida causa incidente stradale, denunciato 28enne

Un giovane di 28 anni, originario di Adrano, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale dopo aver causato un incidente stradale mentre era alla guida in stato di evidente alterazione dovuta al consumo di alcolici. L’incidente non ha provocato feriti gravi, ma il comportamento del conducente ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli agenti, intervenuti prontamente sul luogo, hanno sottoposto il conducente a un controllo per verificare il tasso alcolemico, come previsto dai protocolli di sicurezza stradale. Il test ha confermato un livello di alcol nel sangue pari a 1,87 g/L, ben oltre il limite consentito dalla legge.

Il giovane è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza e segnalato alla Prefettura di Catania per l’avvio delle procedure relative alla sospensione della patente di guida.

Al momento dell’incidente, nell’auto era presente anche una donna, passeggera, che ha cercato di allontanarsi velocemente dal veicolo. Inizialmente, il conducente ha tentato di negare la sua presenza, rischiando di compromettere le indagini dichiarando il falso. Tuttavia, i poliziotti avevano già notato la sua fuga e la sua testimonianza potrebbe risultare rilevante per ricostruire i fatti.

La vicenda è ora nelle mani dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le ulteriori implicazioni legali del caso.

