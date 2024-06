38enne di Tortorici denunciato per maltrattamenti animali

La Polizia di Stato di Adrano, durante un controllo di routine, ha fermato un uomo di 38 anni di Tortorici, trovato a trasportare animali in condizioni disumane. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno intercettato l’uomo lungo la strada statale 284, alla guida di un furgone non idoneo e privo delle necessarie autorizzazioni.

All’interno del veicolo, sono stati trovati tre agnelli di circa quattro mesi e un vitellino di dieci giorni, tutti in stato di sofferenza, con le zampe legate e riversi sul pianale in uno spazio angusto e senza aerazione, esposti a temperature elevate a causa delle lamiere roventi. La situazione è apparsa immediatamente incompatibile con le normative sul trasporto di animali.

I poliziotti hanno liberato gli animali dai legacci e rimosso le lamiere per migliorare le condizioni di ventilazione, in attesa dell’arrivo del personale veterinario dell’Asp. Il vitellino, che presentava un evidente ascesso, ha ricevuto cure immediate.

Durante i controlli, è stata rilevata l’assenza di auricolari o marchi di identificazione, essenziali per il tracciamento degli animali e la tutela della salute pubblica. Gli agenti hanno quindi applicato i marchi specifici e sequestrato amministrativamente i quattro animali, trasferendoli in un veicolo autorizzato.

Le verifiche della polizia hanno esteso i controlli alla documentazione richiesta per il trasporto di animali vivi, scoprendo la mancanza totale dei documenti di accompagnamento e dell’autorizzazione per il furgone.

Di conseguenza, all’uomo sono state inflitte sanzioni pecuniarie e una denuncia per maltrattamento di animali, come previsto dall’articolo 544 del Codice penale, che prevede pene da tre a diciotto mesi di reclusione e multe da 5 mila a 30 mila euro.

