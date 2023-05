Incendio a Palermo: giovane 25enne muore cadendo dal sesto piano

Tragedia a Palermo: un 25enne muore dopo essere caduto dal sesto piano durante un incendio in un appartamento nel quartiere Borgo Vecchio.

I residenti hanno immediatamente allertato le autorità, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza del 118. L’origine dell’incendio è al momento ignota e spetterà agli inquirenti accertarla.

Inoltre, bisognerà ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire come mai il ragazzo sia caduto dal sesto piano: se abbia tentato di mettersi in salvo, se sia stato colpito da un malore a causa del fumo o se vi siano altre cause.

Presenti anche i familiari della vittima e molti residenti della zona.

