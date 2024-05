Operazione “Dietro le Mura”, 5 arresti per rapina e spaccio a Catania

Il 16 maggio 2024, su mandato della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 maggio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Catania. Il provvedimento ha colpito cinque persone: un uomo di 43 anni, uno di 53, due di 59 e uno di 66, accusati di rapina aggravata, furti in abitazione e all’interno di autovetture, nonché di detenzione di sostanze stupefacenti destinate a un detenuto nella Casa Circondariale di Catania piazza Lanza.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione, hanno portato alla raccolta di prove contro gli indagati per una serie di crimini predatori. L’ordinanza restrittiva è il risultato di un’indagine avviata dopo una rapina del 6 giugno 2022 nel parcheggio dell’azienda ospedaliera San Marco, compiuta da tre uomini armati di pistola su due motocicli.

Le indagini hanno ricostruito dettagliatamente l’intera operazione criminosa, che ha coinvolto un dipendente della ditta incaricata della raccolta del denaro dai parcometri. È stato accertato il ruolo di ogni componente: un complice ha osservato a distanza il ritiro del denaro, mentre tre individui hanno eseguito la rapina, sottraendo 2.165,00 euro. Il basista è stato identificato nel 43enne.

Proseguendo nelle indagini, gli investigatori hanno identificato anche il 53enne come uno degli autori materiali della rapina. Inoltre, sono emerse ulteriori accuse relative alla fornitura di marijuana, hashish e telefoni cellulari a un detenuto di Piazza Lanza. Il 6 settembre 2022, il 43enne è stato arrestato in flagrante con due pistole e due pistole mitragliatrici nel suo deposito.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha ordinato la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

