22enne arrestato, 150 grammi di droga sequestrati a Camaro

Un giovane di 22 anni, residente a Messina e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro con l’accusa di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. L’operazione, condotta nei giorni scorsi nel quartiere Camaro, ha portato al sequestro di circa 150 grammi di droga, tra hashish e marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

L’intervento si è inserito nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico e della distribuzione di sostanze stupefacenti, coordinato dai Carabinieri con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Durante la perquisizione dell’abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione con residui di hashish, materiali per il confezionamento e un coltello con tracce della stessa sostanza, utilizzato presumibilmente per suddividere i panetti in porzioni destinate alla vendita.

Nel corso dell’operazione, alcuni familiari del sospettato hanno tentato invano di disfarsi della droga, lanciandola dalla finestra. Tuttavia, la presenza di Carabinieri posizionati sul retro dell’edificio ha consentito di recuperare immediatamente gli involucri contenenti lo stupefacente. Ulteriori quantità di droga, insieme a foglietti con annotazioni relative alla compravendita, sono state trovate occultate in una stanza della casa grazie all’intervento delle unità cinofile.

Dopo l’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le posizioni dei parenti coinvolti nell’episodio sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Messina.

