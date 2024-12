Temporali intensi e venti forti in Sicilia e Calabria, diramata allerta gialla

Una vasta area di bassa pressione si sta spostando sull’Italia, determinando condizioni di marcata instabilità atmosferica sulle regioni meridionali. Oggi, domenica 15 dicembre, correnti settentrionali porteranno fenomeni meteorologici intensi in diverse aree del Sud, con piogge persistenti, temporali e raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso per la possibilità di precipitazioni diffuse, inclusi rovesci e temporali, che interesseranno in particolare la Calabria e la Sicilia. Nella regione calabrese, le aree maggiormente colpite saranno i settori tirrenici, mentre in Sicilia le precipitazioni più intense sono attese lungo i settori tirrenici centro-orientali.

Le manifestazioni temporalesche saranno accompagnate da forti rovesci, intensa attività elettrica e venti di particolare intensità. Alla luce di queste previsioni, è stata diramata un’allerta gialla che riguarda specifiche zone di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e l’intera Calabria.

L’instabilità sarà più marcata lungo la fascia tirrenica centro-meridionale della Calabria e nel nord della Sicilia, dove le precipitazioni raggiungeranno il massimo della loro intensità nelle aree orientali del Palermitano e del Messinese.

Per la giornata di lunedì si attende un miglioramento progressivo, con le ultime instabilità limitate ai settori nord-occidentali della Sicilia. L’ingresso di venti freddi e secchi, provenienti da Tramontana e Grecale, contribuirà a una riduzione delle precipitazioni nel resto delle regioni meridionali. – Fonte 3BMeteo.

