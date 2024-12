Violenza sessuale in palestra, arrestato titolare a Sant’Agata

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Sant’Agata di Militello ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un uomo di 65 anni, titolare di una palestra nello stesso comune, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una giovane di 21 anni e di esercizio abusivo della professione di massaggiatore fisioterapista.

La vicenda ha avuto origine nel novembre scorso, quando la giovane ha presentato denuncia presso il Commissariato di Sant’Agata di Militello. La donna ha dichiarato di aver subito atti sessuali non consensuali da parte del gestore della palestra, che si qualificava anche come massaggiatore. In seguito a un dolore al braccio sinistro accusato durante un allenamento, l’uomo le avrebbe suggerito un massaggio decontratturante nella sala apposita.

Durante il trattamento, secondo quanto riportato dalla vittima, il 65enne avrebbe effettuato palpeggiamenti nelle sue parti intime, chiudendo la porta a chiave e approfittando della sua inesperienza. La giovane, dopo alcuni giorni e incoraggiata dai familiari, ha deciso di confrontarsi con l’uomo, registrando di nascosto la conversazione. Le registrazioni, acquisite agli atti, rivelano l’ammissione dell’indagato, che ha dichiarato di aver sbagliato nel non avvisare la ragazza e di non essere stato professionale.

A seguito delle indagini, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Inoltre, all’uomo è contestato l’esercizio abusivo della professione, avendo richiesto 20 euro per la prestazione senza possedere i requisiti legali. Il procedimento è attualmente in fase preliminare, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

