Open Day salute mentale: dieci visite psicologiche gratuite

L’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina parteciperà attivamente alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dalla Fondazione Onda. L’evento si terrà il 10 ottobre, dalle 9 alle 13, con l’organizzazione dell'(H) Open Day sulla Salute Mentale. Durante questa giornata, saranno disponibili consulenze psicologiche e psichiatriche gratuite, per un totale di dieci visite, accessibili previa prenotazione. Gli interessati potranno fissare un appuntamento contattando la segreteria di psichiatria al numero 0902212093, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20.

Questa iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, ha come obiettivo principale sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce delle malattie mentali e favorire l’accesso alle cure. Si intende, inoltre, combattere lo stigma e i pregiudizi che circondano le patologie psichiatriche.

Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda ETS, ha sottolineato come «i disturbi psichici influenzano negativamente la qualità e la durata della vita, coinvolgendo ambiti personali, familiari, sociali e lavorativi. L’isolamento e la solitudine sono spesso conseguenze di queste condizioni. Intervenire tempestivamente è cruciale: chiedere aiuto è il primo passo essenziale per affrontare il problema». Quest’anno, la Giornata Mondiale della Salute Mentale pone l’attenzione sul benessere mentale nei luoghi di lavoro, un tema su cui la Fondazione Onda è già attiva attraverso il progetto Bollino Health Friendly Company, rivolto alle aziende impegnate nel promuovere la salute psico-fisica dei dipendenti.

Oltre 130 strutture appartenenti al network Bollino Rosa e vari presidi dedicati alla salute mentale parteciperanno all’iniziativa, offrendo gratuitamente consulenze psichiatriche, incontri psicologici, sportelli d’ascolto, test diagnostici e materiale informativo. Verranno trattate diverse patologie, tra cui ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi alimentari.

Dal 27 settembre, tutte le informazioni riguardanti i servizi offerti, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it. Gli utenti possono selezionare la regione e la provincia di appartenenza per individuare gli ospedali partecipanti e i servizi erogati. Fondazione Onda ETS, dal 2007, riconosce il Bollino Rosa agli ospedali che offrono servizi specializzati nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Attualmente, il network conta 361 ospedali su tutto il territorio nazionale, impegnati nella promozione di un approccio “di genere” nell’ambito della sanità, garantendo il diritto alla salute sia per le donne che per gli uomini.

L’iniziativa è supportata da ROVI Biotech e Viatris, con il patrocinio di diverse società scientifiche, tra cui la Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e la Società Italiana di Psichiatria, e con il contributo mediatico di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera.

