Messina, Pergolizzi: “Sosteniamo i colori giallorossi”

In vista dell’inizio del campionato di Serie C, il Presidente del Consiglio comunale di Messina, Nello Pergolizzi, ha espresso il suo totale sostegno alla squadra dell’A.C.R. Messina per la stagione calcistica 2024/25. Tramite una nota ufficiale, Pergolizzi ha sottolineato il profondo legame che unisce la città di Messina ai colori giallorossi, un legame che resta saldo nonostante le possibili incognite riguardanti la gestione societaria e le iniziative future volte a risolvere eventuali difficoltà economiche.

Pergolizzi, parlando direttamente agli appassionati di calcio e ai sostenitori della squadra, ha manifestato il suo orgoglio e senso di responsabilità nei confronti della squadra cittadina. Ha evidenziato come il nuovo campionato rappresenti un’opportunità per dimostrare ancora una volta il forte legame con l’A.C.R. Messina. “Indipendentemente da chi sarà alla guida della società,” ha dichiarato, “sono certo che il lavoro congiunto di proprietà, staff tecnico, giocatori e tifosi contribuirà a una stagione ricca di soddisfazioni.”

Un elemento cruciale del messaggio è l’invito a società e tifoseria a trovare un terreno comune per contribuire alla crescita e al futuro del club. Pergolizzi ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi per mantenere alta la bandiera della città di Messina e ha annunciato con piacere la sua intenzione di sottoscrivere un abbonamento per la stagione in corso. Questo gesto, ha affermato, rappresenta un modo concreto per ribadire il suo impegno non solo come amministratore, ma anche come sostenitore della squadra.

Il Presidente ha concluso auspicando una partecipazione attiva di tutti i cittadini, affinché lo stadio si riempia di entusiasmo, passione e colori durante ogni partita. Ha infine espresso l’augurio di un buon inizio di campionato, esortando i tifosi a sostenere la squadra con determinazione e fiducia.

