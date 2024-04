Giuseppe Conte a Messina: incontro cruciale sul Ponte sullo Stretto

Il Primo Ministro Giuseppe Conte si recherà a Messina il 15 aprile per discutere con i cittadini in merito al progetto del Ponte sullo Stretto. L’incontro, fissato alle 16:30 a Torre Faro, assume particolare rilevanza in vista dell’approvazione del progetto definitivo e dell’imminente scadenza per la presentazione delle osservazioni al procedimento di valutazione d’impatto ambientale, prevista per il 13 aprile.

Tale evento permetterà di esaminare le contestazioni avanzate dai portatori d’interesse.

Il programma prevede, alle 16:30, una presentazione sul campo del progetto e delle abitazioni destinate alla demolizione da parte dell’Avv. Carmelo Briguglio e di una delegazione di espropriati presso Via Circuito, 135 a Torre Faro.

Successivamente, alle 17:30, al Capo Peloro Hotel, si terrà un incontro pubblico con i rappresentanti dei principali comitati contrari all’opera, tra cui il “Comitato Invece del Ponte” e il “Comitato No Ponte Capo Peloro”, accompagnati da esponenti di WWF e Legambiente.

Interverranno anche i deputati Antonio De Luca e Nuccio Di Paola, nonché la senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione Vigilanza Rai. L’assemblea sarà conclusa dal Presidente Giuseppe Conte.

Inoltre, è previsto un banchetto informativo il 14 aprile a Torre Faro, organizzato dal Movimento 5 Stelle, per fornire informazioni ai cittadini coinvolti dagli espropri.

