Uni Christmas Cup: Memorial “Eliseo Scarcella” unisce sport e solidarietà

Sabato 14 dicembre 2024, presso i campetti di Cristo Re a Messina, si è svolta la Uni Christmas Cup, Memorial “Eliseo Scarcella”. L’evento, organizzato dall’Associazione Controcorrente in collaborazione con diverse realtà locali, ha coinvolto oltre 150 giocatori e circa sessanta membri tra organizzatori e sostenitori, combinando il piacere del calcio con un’iniziativa di beneficenza.

Il ricavato del torneo, derivante dalle quote di iscrizione delle squadre e da donazioni spontanee, è stato interamente destinato all’Associazione ABC – Amici dei Bimbi in Corsia. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di murales nelle stanze del reparto di Pediatria del Policlinico “G. Martino” di Messina, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza ospedaliera dei piccoli pazienti. Daniela Barbera, rappresentante dell’ABC, ha espresso gratitudine: “Siamo contentissimi che abbiate pensato a noi. È un’occasione bella, di amore e solidarietà.”

Il torneo è stato dedicato alla memoria di Eliseo Scarcella, maestro di arti marziali, tecnico dell’SSD UniMe e figura di riferimento per molti membri dell’Associazione Controcorrente, scomparso il 20 novembre scorso. Durante l’evento, l’Accademia Scarcella ha organizzato un’esibizione in suo onore, mostrando tecniche di Karate, Muay Thai, Krav Maga e Boxe, discipline che puntano non solo al combattimento, ma anche allo sviluppo etico e spirituale.

Il pomeriggio ha visto anche un torneo di briscola, articolato in quarti di finale, semifinali e finali, che ha coinvolto numerosi studenti dell’Università di Messina, rafforzando il senso di comunità. “Siamo felici di vedere tanta partecipazione. Lo sport, linguaggio universale, unisce le persone,” ha dichiarato Danilo Currò, presidente di Controcorrente.

Grazie all’entusiasmo dei partecipanti, l’evento ha registrato un bilancio positivo. Giulia David, Francesco Cianci e Francesco De Gregorio, tra i principali organizzatori, hanno annunciato l’intenzione di replicare l’iniziativa per sostenere nuove cause solidali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁