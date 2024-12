📽 Convegno a Brolo su Psicologi di base e dipendenze, nuove leggi regionali

di Maria Cristina Miragliotta – A Brolo si è svolto un convegno dal titolo “Dallo psicologo delle cure primarie alla lotta alle dipendenze: due leggi innovative per la Regione Siciliana”, dedicato a due recenti provvedimenti legislativi regionali.

Il Presidente della VI Commissione Salute dell’ARS, Giuseppe Laccoto, ha illustrato l’importanza della nuova figura dello psicologo delle cure primarie, destinata ad affiancare medici di base e pediatri. “Questa legge – ha dichiarato Laccoto – rappresenta una risposta concreta alle problematiche psicologiche emerse con la pandemia, fornendo supporto a giovani, famiglie e comunitĂ ”. Con uno stanziamento di 7,3 milioni di euro, saranno impiegati due psicologi ogni 50.000 abitanti, operativi nei distretti sanitari e attivabili dai medici di base.

Parallelamente, è stata discussa la legge per il contrasto alle dipendenze, che, secondo Laccoto, “è frutto di un’ampia collaborazione tra societĂ civile, istituzioni e politica”. Il provvedimento prevede risorse per 23 milioni di euro in tre anni e coinvolge vari enti, tra cui l’assessorato alla famiglia, la pubblica istruzione e la sanitĂ , con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto delle dipendenze da droghe, alcol e gioco d’azzardo.

Il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha evidenziato come le case di comunità previste dal DM 77 e il PNRR saranno centrali per il progetto. Ha inoltre menzionato la presenza di quattro punti di ascolto attivi nella provincia per affrontare le dipendenze, capaci di intercettare i bisogni in modo più diretto e informale rispetto ai consueti ambienti sanitari.

Salvatore Iacolino, Direttore Generale dell’Assessorato alla Salute delle Regione Siciliana, ha sottolineato il carattere innovativo delle due leggi, definendole un passo importante per la sanitĂ territoriale. “L’offerta sanitaria sarĂ potenziata, coinvolgendo ulteriori professionisti e rafforzando i servizi per la salute mentale e le famiglie”, ha spiegato.

Infine, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi, Gaetana D’Agostino, ha ribadito che la figura dello psicologo primario mira a intercettare i disagi della popolazione in una fase preventiva. “L’obiettivo è aumentare il benessere collettivo, evitando che i problemi si trasformino in patologie conclamate”, ha concluso.

