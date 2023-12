Donna in cerca di aiuto: arrestato compagno a Vicari

I Carabinieri della Stazione di Vicari hanno arrestato un individuo di 47 anni, precedentemente noto alle autorità, per maltrattamenti in ambito familiare, rivolti alla sua convivente. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito in seguito alla richiesta di soccorso della donna, che, dopo l’ennesimo atto violento del compagno, ha cercato aiuto fuggendo da casa e recandosi presso il teatro comunale di Vicari, dove era in corso una manifestazione contro la violenza di genere, patrocinata dal Comune.

La signora è stata inseguita dal suo compagno e ha trovato rifugio all’interno della sala del teatro, dove i Carabinieri intervenuti per l’evento hanno prontamente prestato assistenza medica e bloccato l’aggressore, che continuava a minacciare la vittima.

Le forze dell’ordine hanno attivato la procedura prevista dal “Codice Rosso” contro la violenza di genere e hanno informato immediatamente l’Autorità Giudiziaria, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante l’audizione della vittima, sono emersi anni di abusi e violenze, determinando l’arresto del 47enne.

