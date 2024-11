San Filippo del Mela, verso l’adozione definitiva della variante al PRG

Prosegue il percorso per l’approvazione definitiva della Variante Generale al Piano Regolatore Generale (PRG) di San Filippo del Mela. Dopo aver raccolto le osservazioni dei proprietari di terreni e immobili situati nell’area comunale, la documentazione sarà esaminata dal Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria nei giorni 21, 22 e 25 novembre alle ore 17.00. In queste sessioni, il Consiglio affronterà le osservazioni e opposizioni pervenute, procedendo alla formulazione delle deduzioni necessarie.

Il sindaco Gianni Pino ha commentato l’importanza del documento, definendo l’iter “lungo, complesso e articolato.” Pino ha ricordato come la procedura, avviata circa quindici anni fa, abbia attraversato diversi mandati amministrativi, e ha espresso soddisfazione per l’approssimarsi della conclusione: “Si tratta senza ombra di dubbio di un documento di pianificazione importante, che definisce non soltanto l’aspetto urbanistico cittadino, ma anche quello sociale ed economico”.

Gabriele Saporita, presidente del Consiglio Comunale, ha rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare a questo appuntamento cruciale per la comunità. “Finalmente portiamo a termine questo lungo percorso,” ha dichiarato Saporita, ringraziando tutti i gruppi consiliari per la collaborazione dimostrata nel completamento della variante. Ha inoltre sottolineato l’impegno sinergico nel raggiungimento di questo obiettivo urbanistico.

La variante generale al PRG era stata inizialmente adottata con la delibera n. 10 del 21 marzo 2019 e poi riadottata con la delibera n. 42 del 30 dicembre 2021, aprendo i termini per la presentazione delle osservazioni. Dopo il vaglio del Consiglio Comunale, la variante sarà inviata alla Regione e, successivamente, sottoposta a un ulteriore esame consiliare, completando così il percorso di adozione definitiva.

