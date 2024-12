Incontro a Patti con il Vescovo, salute e partecipazione civica

Un confronto per rafforzare la partecipazione civica e migliorare la salute della comunità si è svolto stamattina presso il Vescovado di Patti. Una delegazione della Rete Civica della Salute (RCS), iniziativa nata in Sicilia per avvicinare il Sistema Sanitario Regionale agli utenti, è stata ricevuta da Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti. La RCS riunisce oltre 70.000 cittadini informati e attivi in tutti i comuni dell’isola, con l’obiettivo di sostenere le urgenze della salute e del benessere della collettività.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Vescovo, la Coordinatrice Provinciale di Messina Marisa Briguglio e alcuni Riferimenti Distrettuali del coordinamento provinciale, tra cui Nino Bonanno (Capizzi), Rina Maniaci (Milazzo) e Rosaria Campo (Patti). Durante l’incontro, sono state illustrate le attività e le finalità della Rete.

«Abbiamo presentato l’impegno della RCS di sussidiarietà per la tutela della salute, che coinvolge tutte le dimensioni del welfare di comunità: sociale, ambientale e culturale», ha dichiarato Marisa Briguglio. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la partecipazione civica attraverso la collaborazione con le risorse territoriali.

Monsignor Giombanco ha manifestato piena disponibilità a sostenere le attività della Rete e ha espresso vicinanza alle iniziative già avviate e a quelle future. La Briguglio ha evidenziato quanto sia importante questo tipo di collaborazione per ampliare l’impatto della Rete sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Nino Bonanno per l’organizzazione dell’incontro, che rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della rete e delle sue finalità.

