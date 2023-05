Incidente Andrea Finocchio, denunciato per omicidio il conducente

Oggi, nella città di Santa Teresa Riva, si terranno i funerali di Andrea Finocchio, il giovane di 29 anni deceduto lo scorso sabato 6 maggio in un tragico incidente stradale a Lascari in provincia di Palermo. La salma del ragazzo è giunta ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Coletta, nel quartiere Sparagonà.

Il conducente della Toyota “Yaris”, un uomo di 37 anni identificato come G. N. di Savoca, è stato iscritto nel registro degli indagati. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale aggravato, in quanto si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Queste informazioni emergono dagli accertamenti tossicologici eseguiti dopo il tragico incidente, sul quale i Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno avviato le indagini. Inoltre, è stata ritirata la patente di guida all’automobilista responsabile.

La morte di Andrea Finocchio ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità di Santa Teresa Riva. Amici, parenti e conoscenti si riuniranno oggi per rendere l’ultimo omaggio al giovane, che viene ricordato come una persona generosa e piena di vita. La sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di coloro che lo conoscevano.

