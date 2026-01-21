Maltempo Ciclone Harry, Musolino chiede lo Stato di Emergenza

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato gravi danni lungo la costa ionica della provincia di Messina, colpendo in particolare i centri di Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Furci Siculo, Giardini Naxos e la frazione taorminese di Mazzeo. Le conseguenze dell’evento meteorologico sono state definite particolarmente pesanti, con estesi allagamenti, infrastrutture compromesse e collegamenti interrotti.

In una nota, la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha espresso “vicinanza e solidarietà umana e istituzionale” alle comunità interessate, ai sindaci e alle famiglie che stanno affrontando danni materiali e disagi. La parlamentare ha però evidenziato come la situazione richieda interventi immediati, soprattutto nel comune di Santa Teresa di Riva, dove si registrano l’assenza di energia elettrica e di acqua, oltre alla distruzione dei sottoservizi.

Secondo quanto riferito dalla senatrice, il cedimento della principale strada di collegamento avrebbe isolato il centro abitato, privandolo di vie di fuga alternative e aumentando il livello di rischio per la popolazione residente. “Il paese è di fatto una trappola, senza possibilità di evacuazione in caso di ulteriore emergenza”, ha dichiarato Musolino, sottolineando l’urgenza di un’azione tempestiva.

La richiesta avanzata è rivolta direttamente al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché proceda con la domanda di riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale. Musolino ha sollecitato un’interlocuzione immediata con il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, per consentire lo sblocco di risorse e mezzi necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dei collegamenti essenziali. Nel suo intervento, la senatrice ha infine richiamato la necessità di una riflessione complessiva sulla gestione del territorio costiero, affermando che “gli eventi estremi impongono una pianificazione strutturale capace di garantire la sicurezza dei cittadini”.

👁 Articolo letto 372 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.