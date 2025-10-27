Messina Volley 3-0, successo netto nel derby con il Team Volley

Il Messina Volley ha iniziato il campionato di Serie C femminile con una vittoria nel derby cittadino contro il Team Volley, disputato al “PalaJuvara”. La formazione guidata da Marcela Nielsen ha superato la squadra allenata da Giovanni Di Mauro con un netto 3-0, mostrando un assetto di gioco organizzato e continuità nelle fasi decisive dei set.

Nel primo parziale il Messina Volley ha preso subito il controllo, portandosi a +5 (2-7) con gli attacchi di Giulia Mondello e della stessa Nielsen. Nonostante il time-out richiesto dalla panchina avversaria, il distacco è aumentato fino al 5-17 grazie ai punti di Barbora Basile, Rebecca La Spada e Alessandra Cuzzola. Il set si è chiuso sul 10-25.

L’andamento è proseguito in modo simile nel secondo set, con il Messina Volley nuovamente avanti (2-8). Il Team Volley ha ridotto lo svantaggio fino al -3 (14-17) con gli interventi di Carmen D’Amico e Irene Maggiari, ma il parziale è stato definito dal pallonetto conclusivo di Nielsen.

Nel terzo set il Team Volley ha tentato di modificare l’inerzia, portandosi avanti 4-2, ma la formazione ospite ha ristabilito il vantaggio e lo ha ampliato progressivamente fino al 14-25 finale, con Basile determinante nei punti conclusivi.

«È un buon risultato – ha dichiarato Nielsen – ma serve ridurre la confusione nei momenti in cui le avversarie si avvicinano nel punteggio». Mondello ha aggiunto: «L’importante era partire con tre punti e continuare a lavorare per migliorare».

Team Volley Messina – Messina Volley 0-3 (10-25; 21-25; 14-25)

Team Volley Messina: Frigione Fl., Baldaro, D’Amico (Cap.), Savarese, Lo Nostro, Maggiari, Barbera, Frigione Fr., Santoro, Gironi, Pino, Camarda, Fulci (Lib. 1), Lembo (Lib. 2). All. Di Mauro.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Aiello e De Nigris.

