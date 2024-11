Il Sindaco Basile accoglie Zingales, il nuovo Provveditore agli Studi

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo Provveditore agli Studi della città, il Prof. Leon Zingales, recentemente nominato per succedere al Prof. Stello Vadalà. La nuova nomina di Zingales, in vigore dal 28 ottobre, rappresenta una fase di transizione significativa per l’istituzione educativa locale. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, sottolineando il ruolo chiave del Provveditorato nella gestione e nel miglioramento dell’ambito scolastico a Messina.

Durante la cerimonia di presentazione, il sindaco Basile ha espresso il proprio augurio di buon lavoro a Zingales, richiamando l’importanza del ruolo del Provveditorato degli Studi nel tessuto formativo della città. «Esprimo i miei auguri di benvenuto a Leon Zingales, nuovo Provveditore agli Studi di Messina, che ha iniziato ufficialmente il suo incarico nella nostra amata città. Buon lavoro!» ha dichiarato Basile, evidenziando la centralità dell’educazione nella crescita e nello sviluppo del territorio.

Zingales, rispondendo ai saluti del sindaco, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per il raggiungimento di obiettivi comuni in ambito educativo. «Ringrazio di cuore il Sindaco di Messina per l’affettuosa accoglienza», ha affermato il nuovo Provveditore, aggiungendo che «sono sicuro che vi sarà massima collaborazione, nella comune consapevolezza che l’Istruzione può cambiare il mondo e realizzare una Società migliore». Le parole di Zingales hanno evidenziato la sua visione di un sistema educativo che possa avere un impatto concreto e positivo sulla società locale, attraverso un impegno condiviso tra istituzioni.

