Incidente sul lavoro a Scicli: operaio 43enne precipita dal tetto

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. A Scicli, un operaio di 43 anni di Comiso è precipitato da un tetto mentre eseguiva lavori di manutenzione. L’uomo, gravemente ferito, è ora ricoverato in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella zona di contrada Arizza, presso la struttura del Mercato del Fiore. Il quarantaquattrenne stava lavorando per conto di una ditta esterna quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa cinque metri. La caduta ha provocato gravi lesioni, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Allertati i sanitari del 118, l’uomo è stato prontamente raggiunto e, constatata la gravità delle sue condizioni, è stato deciso il trasporto urgente al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale presenza e corretto uso dei dispositivi di sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo incidente si inserisce in un preoccupante trend di infortuni sul lavoro in Sicilia, sollevando nuovamente il tema della sicurezza nei cantieri e la necessità di rigorose misure di prevenzione per evitare simili tragedie. La verifica dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sarà cruciale per comprendere se l’incidente poteva essere evitato.

Le autorità locali stanno indagando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’operaio continua a ricevere cure intensive presso l’ospedale Cannizzaro, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

L’accaduto ha generato grande preoccupazione tra i colleghi e la comunità locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza sul lavoro e della protezione degli operai impiegati in lavori ad alto rischio. La speranza è che questo ennesimo incidente possa portare a una maggiore consapevolezza e a misure concrete per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro in tutta la regione.

