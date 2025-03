Vigilantes trovano corpo senza vita di una donna al Policlinico di Messina

Nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno dell’area del Policlinico di Messina, una dipendente dell’ospedale è stata rinvenuta priva di vita nella propria automobile. La donna, che aveva appena concluso il turno lavorativo, era ancora seduta al posto di guida, accasciata sul volante. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali, con l’ipotesi più accreditata riconducibile a un arresto cardiaco.

La scoperta è stata effettuata da alcuni Vigilantes in servizio nella zona, i quali hanno notato la presenza anomala di un veicolo parcheggiato con i fari ancora accesi. Insospettiti, si sono avvicinati per verificare la situazione, constatando immediatamente la gravità del caso e allertando le autorità competenti. I Carabinieri, giunti sul posto per eseguire i rilievi necessari, non hanno rilevato segni di violenza o elementi che potessero far pensare a dinamiche diverse da un malore improvviso.

Le verifiche effettuate nell’immediatezza dell’intervento hanno confermato l’assenza di indizi riconducibili ad azioni dolose. I militari dell’Arma hanno quindi avviato le procedure previste in tali circostanze, concludendo che si tratta con ogni probabilità di un decesso per cause naturali.

