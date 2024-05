Riduzione liste d’attesa, aperture domenicali al Policlinico di Messina

Il Policlinico di Messina adotta misure per ridurre le liste d’attesa, approvando aperture domenicali per rispondere alla crescente domanda di salute. La Direzione Strategica, guidata da Giorgio Giulio Santonocito, ha sviluppato un piano di azione in collaborazione con i responsabili dei nove Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI).

L’obiettivo primario è smaltire i pazienti in attesa dal 2023 e procedere con quelli programmati per il 2024. Gli utenti già in lista sono contattati per organizzare il recupero, considerando priorità cliniche e prestazioni richieste.

Il piano prevede aperture straordinarie anche nei fine settimana, coinvolgendo diverse specialità come radiologia, endocrinologia, e chirurgia vascolare.

Il personale sarà coinvolto in attività extraistituzionali separatamente retribuite.

“Il tema delle liste d’attesa si configura come un problema organizzativo,” afferma Santonocito. “Abbiamo assunto nuove unità e lavorato per garantire stabilità e serenità lavorativa.”

Il piano è soggetto a monitoraggio costante per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo