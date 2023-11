Naufragio a Lampedusa: muore una bimba di 2 anni e 8 dispersi

Una tragica vicenda si è verificata oggi al largo della costa di Lampedusa, quando un barchino carico di migranti provenienti da Sfax, in Tunisia, ha subito un naufragio. Il bilancio è tragico: una bambina di soli 2 anni è deceduta durante il tentativo di salvataggio, mentre otto persone, tra cui due bambini, risultano ancora disperse.

Il naufragio ha avuto luogo a pochi metri dalla costa di Lampedusa, di fronte a Capo Ponente, coinvolgendo 53 migranti a bordo di un fragilissimo barchino di ferro. Quando erano ormai vicini alla riva, la barca è affondata, costringendo gli occupanti a cercare disperatamente di raggiungere la terraferma. Alcuni sono riusciti a raggiungere gli scogli, mentre altri hanno nuotato fino a Muro Vecchio.

L’allarme è stato lanciato da funzionari della polizia e dai pescatori locali Salvatore e Giuseppe Del Volgo, che hanno contribuito al salvataggio di due giovani ivoriani. La guardia costiera è intervenuta prontamente e ha recuperato 43 migranti, provenienti da diverse nazioni dell’Africa occidentale.

Tragicamente, la piccola di 2 anni è deceduta a bordo dell’unità di soccorso poco prima di arrivare in porto. Attualmente, sono ancora in corso le ricerche per ritrovare gli otto dispersi, tra cui i due bambini.

Gli altri superstiti sono stati sottoposti a controlli sanitari e successivamente trasferiti a un centro di accoglienza sull’isola. Prima di questo incidente, Lampedusa aveva già registrato otto sbarchi con un totale di 372 migranti provenienti dalla Tunisia.

