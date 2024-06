Tentato furto di snack e tonno al supermercato di Catania, due arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato due giovani catanesi, rispettivamente di 26 e 20 anni, accusati di furto in un supermercato situato in zona Faro Biscari. I due, comportandosi come normali clienti, hanno preso un carrello e hanno iniziato a girare tra le corsie del negozio. Dopo un lungo girovagare, si sono fermati nella sezione dedicata ai prodotti in scatola e hanno iniziato a riempire il carrello con 236 scatolette di tonno, tra cui tonno al naturale, light e all’olio d’oliva.

Non contenti del bottino, hanno aggiunto anche 60 confezioni di snack di wafer ripieni alla nocciola. Successivamente, i due hanno tentato di uscire dal supermercato attraverso una porta antincendio situata a metà di una corsia laterale, dirigendosi verso la loro automobile parcheggiata strategicamente vicino all’uscita di emergenza. Tuttavia, una pattuglia del Nucleo Radiomobile in transito ha notato l’allarme della porta e l’addetto alla sicurezza del supermercato che segnalava l’accaduto.

I militari sono immediatamente intervenuti, cogliendo i due sul fatto. Dopo aver effettuato l’inventario della merce, il cui valore totale ammontava a circa 1.200 euro, i due giovani sono stati portati agli uffici del Nucleo a San Giuseppe la Rena, dove sono stati formalmente arrestati. In seguito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, imponendo ai due l’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.

