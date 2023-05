Rissa e chiusura di un bar durante la Festa Patronale a Grammichele

Rissa aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, denunce e chiuso un bar a Grammichele in provincia di Catania.

Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Caltagirone dopo gli scontri avvenuti durante le festività dei “Santi patroni” a Grammichele. Quattro di loro erano già noti alle autorità per reati precedenti legati a violenze e furti. Le denunce riguardano reati di rissa aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Contestualmente, è stata sospesa per 7 giorni la licenza di un bar in conformità all’articolo 100 del TULPS.

I Carabinieri sono intervenuti nei pressi di un bar situato in Corso Roma, dopo aver ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 112. La rissa era appena scoppiata per futili motivi. Sono state trovate numerose tracce dell’episodio, come vetri rotti e macchie di sangue. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti poco prima per calmare la situazione, hanno testimoniato l’accaduto. Durante l’intervento, uno degli agenti è stato gravemente ferito dagli aggressori e ha subito un pugno in faccia, mentre uno dei partecipanti alla rissa ha riportato diverse fratture.

I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto, riuscendo a identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica degli scontri, che hanno coinvolto calci, pugni e lancio di sedie tra le due fazioni.

In seguito alle indagini, i Carabinieri hanno anche sospeso la licenza del bar in cui si è verificato l’episodio violento, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania su richiesta del Comando Stazione di Grammichele. Secondo le autorità, l’attività rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica non solo a causa dello scontro violento, ma anche perché era frequentata abitualmente da individui con precedenti penali.

