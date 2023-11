Sequestrati 2,7 kg di Marijuana e arrestato 34enne a Messina

Nell’ambito di un’operazione anti-droga, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni a Santa Lucia Sopra Contesse, a Messina, per coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è scaturito da un’indagine che ha portato gli agenti delle Volanti a scoprire una piantagione di marijuana “fai da te” all’interno di un immobile dismesso, di cui l’uomo aveva la piena disponibilità.

Il trentaquattrenne aveva trasformato l’intero primo piano dell’edificio in un vero e proprio essiccatoio per la cannabis. All’arrivo della polizia, le infiorescenze di marijuana erano appese su fili di acciaio tesi tra due pareti perimetrali. Il forte odore caratteristico della marijuana aveva attirato l’attenzione degli agenti, che hanno immediatamente iniziato a investigare.

La produzione illecita comprendeva cinque piante di cannabis, tre delle quali piantate direttamente nel terreno del giardino interno e due in vaso. Una volta raccolte, le infiorescenze venivano essiccate al primo piano, stese su fili per asciugare. Una parte della sostanza veniva lasciata ad essiccare in un altro appartamento utilizzato dal giovane messinese, dove tovaglie di carta erano state stese sul tavolo della cucina per questo scopo.

Durante la perquisizione, la polizia ha scoperto anche una bilancia di precisione, due buste e due contenitori sigillati contenenti germogli e semi di cannabis pronti per essere piantati, oltre a una dose di marijuana preconfezionata.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 2,7 kg di marijuana, confermando le attività illecite legate alla produzione e al traffico di stupefacenti.

Il trentaquattrenne è stato immediatamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, misura confermata anche dopo un’udienza di convalida.

