Percorso preparto al Policlinico, formazione per le future mamme

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina dà il via alla nuova edizione del corso di accompagnamento alla nascita, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia. L’iniziativa, rivolta alle gestanti tra la 24ª e la 32ª settimana di gravidanza, prevede otto incontri informativi. La partecipazione è subordinata alla prescrizione medica per training prenatale (codice 9337). Per dettagli e prenotazioni, è possibile contattare l’ambulatorio al numero 0902213569, attivo nei pomeriggi dalle 14 alle 19, oppure scrivere all’indirizzo ostetricia.ginecologia@polime.it.

L’incontro introduttivo è in programma per giovedì 27 febbraio, mentre le successive sessioni si svolgeranno di sabato, dalle 11 alle 13, presso l’aula del primo piano del Padiglione NI.

L’ospedale offre anche la possibilità di usufruire della partoanalgesia grazie a un team di anestesisti operativi h24 nell’area materno-infantile. Le gestanti possono valutare questa opzione già durante la preospedalizzazione, nel corso delle visite anestesiologiche e degli esami pre-ricovero.

I temi trattati durante il corso riguardano il travaglio e il parto, le vaccinazioni in gravidanza, la gestione del dolore e le tecniche respiratorie, le modificazioni dell’umore nel pre e post-partum, l’allattamento al seno e la cura del neonato.

Nel programma è prevista anche una sessione dedicata al progetto di prevenzione “B.I.R.B.A.”, promosso dalla Polizia Stradale di Messina, per sensibilizzare le future mamme sulla sicurezza dei neonati in auto.

Gli incontri saranno condotti da specialisti del settore. Il 27 febbraio il Prof. Ferdinando Gulino e la Dott.ssa Serafina Villari tratteranno la fisiologia del travaglio e del parto. Il 1° marzo il Prof. Raffaele Squeri e la Prof.ssa Cristina Genovese parleranno delle vaccinazioni in gravidanza, mentre la Polizia Stradale presenterà il progetto “B.I.R.B.A.”.

L’8 marzo la Dott.ssa Gaia Saitta approfondirà le tecniche per gestire il dolore nel travaglio. Il 15 marzo il Dott. Luca Sinardi illustrerà la partoanalgesia, seguito il 22 marzo dalla Dott.ssa Nina Paolata, che tratterà la cura del neonato. Il 29 marzo la Dott.ssa Vincenza Nardacchione si concentrerà sull’allattamento al seno.

Gli ultimi due incontri saranno dedicati alla preparazione del perineo e al puerperio con la Dott.ssa Marzia Costanzo, il 5 aprile, e alle modificazioni dell’umore in gravidanza e post-partum con la Prof.ssa Melania Mento e la Dott.ssa Domenica Campolo, il 12 aprile.

