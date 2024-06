Nuovo corso per le future mamme al Policlinico di Messina

L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha avviato una nuova edizione del corso di accompagnamento alla nascita. Questo corso, articolato in sei incontri, si svolgerà ogni sabato mattina a partire dal 22 giugno, ed è rivolto a tutte le future madri interessate. Per partecipare è necessario presentare l’impegnativa del medico curante per il training prenatale, indicato dal codice 9337. Per ulteriori informazioni, le interessate possono contattare l’ambulatorio prenotazioni chiamando il numero 0902213569 nei pomeriggi dalle 14 alle 19, oppure scrivere all’indirizzo email ostetricia.ginecologia@polime.it.

Il programma del corso affronta vari temi cruciali per preparare le donne a vivere al meglio il parto e il periodo successivo. Tra gli argomenti trattati vi sono il dolore del travaglio, le tecniche di respirazione, le posizioni libere durante il travaglio, la preparazione del perineo, il puerperio, l’analgesia in travaglio di parto, l’allattamento al seno, la prima assistenza e cura del neonato, e le modificazioni dell’umore durante la gravidanza e nel post-partum.

Tra i servizi offerti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria alle partorienti, vi è la possibilità di usufruire della partoanalgesia. Un team di anestesisti dedicato all’area materno-infantile è disponibile 24 ore su 24 per praticare la partoanalgesia e assistere le pazienti durante tutta la fase del parto. Questa opzione può essere discussa durante la fase di preospedalizzazione, quando vengono effettuati tutti gli esami necessari, inclusa la visita con l’anestesista.

