Aggredisce infermiere della guardia medica, arrestato 23enne a Carini

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno effettuato l’arresto di un giovane di 23 anni, residente nel luogo, già noto alle autorità, con l’accusa di lesioni personali.

Gli agenti del Nucleo Radiomobile, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la guardia medica – Punto Territoriale d’emergenza – in piazza San Francesco, dove l’indagato si stava recando per ricevere cure mediche per una ferita alla testa. Durante l’attesa, il giovane ha violentemente aggredito un infermiere di 54 anni, colpendolo con un pugno al volto.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

