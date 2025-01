Stefano Alaimo alla guida del rinnovato ACR Messina

Il passaggio del pacchetto di maggioranza dell’ACR Messina è stato ufficialmente formalizzato il 2 gennaio 2025 presso lo studio del notaio Silverio Magno. In tale occasione, la AAD Invest Group ha acquisito l’80% delle quote del club tramite una procura notarile conferita a Stefano Alaimo, assistito dal dott. Francesco La Fauci. L’accordo è stato sancito con la piena disponibilità del presidente uscente Pietro Sciotto, che ha condizionato l’operazione all’ottenimento di garanzie concrete per il futuro della società.

Stefano Alaimo, in qualità di nuovo presidente, ha già avviato le attività necessarie per definire la nuova struttura organizzativa e sportiva del club. La proprietà ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa per presentarsi ufficialmente alla comunità messinese e delineare i progetti per il futuro dell’ACR Messina.

L’intero processo è stato supervisionato in un contesto di piena collaborazione tra le parti, evidenziando una transizione mirata a garantire stabilità e continuità alla squadra. L’acquisizione segna una tappa cruciale per la società calcistica, con l’obiettivo di consolidare le sue fondamenta e potenziare la competitività sportiva.

