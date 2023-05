RO Racing: Lucio Peruggini e Vincenzo Serse sul podio a Sarnano

La scuderia RO racing ha vissuto un fine settimana ricco di successi agonistici. In particolare, Alfredo Giamboi ha portato a casa la vittoria nella prima edizione dello Slalom di Montemaggiore Belsito, alla guida della sua Fiat X1/9. Anche Angelica Giamboi, su una vettura simile a quella del padre, si è imposta nella classifica riservata alle dame e in quella di classe.

Nelle due gare di salita a Sarnano, valide per i titoli nazionali di categoria riservati alle vetture moderne e storiche, i piloti della RO racing hanno ottenuto ottimi risultati. Lucio Peruggini ha condotto la sua Ferrari 488 Challenge Evo al successo in classe e al secondo posto della categoria GT, mentre Matteo Gabrielli è giunto terzo nella difficile categoria Racing Start alla guida della sua Peugeot 308. Anche Vincenzo Serse ha portato a casa un’altra vittoria, nella sezione riservata alle storiche e valida per il Campionato italiano velocità in salita autostoriche, con la sua Fiat 127.

Purtroppo, il debutto di Noel Spangenberg nel Campionato italiano velocità di motociclismo non è stato fortunato. Dopo aver ottenuto un ottimo decimo posto in gara uno, il giovane centauro urbinate è caduto in gara due.

© Riproduzione riservata.