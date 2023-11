Messina: tasso di natalità tra i più bassi d’Italia

I dati statistici sono strumenti fondamentali per l’analisi dei fenomeni demografici e la valutazione delle politiche pubbliche. Gli esperti di Openpolis hanno condotto uno studio recente che mette in luce una preoccupante tendenza nei tassi di natalità in Italia, con particolare attenzione a Messina e le sue province.

A livello nazionale, nel corso del 2022, si è assistito a una diminuzione storica del tasso di natalità, con meno di 400.000 nati registrati, rappresentando un calo del 2% rispetto all’anno precedente. Questo dato segna un nuovo record negativo per il paese, superando persino il minimo storico registrato dall’unità d’Italia. Con soli 6,7 nati ogni mille abitanti nel 2022, l’Italia si trova significativamente al di sotto di nazioni come Irlanda, Cipro e Francia.

Rispetto a Messina, il capoluogo ha una media di natalità di 6,86, con una diminuzione del 2,24% rispetto all’anno precedente. Questo tasso è uno dei più bassi in Italia e in Sicilia. All’interno della provincia, vi sono variazioni significative. Ad esempio, Barcellona ha un tasso di natalità più elevato a 8,33, mentre Villafranca registra uno dei valori più bassi a 4,84, con una diminuzione del 4,26% rispetto all’anno precedente.

Nelle zone costiere della provincia, le percentuali variano notevolmente. La valle del Mela presenta tassi di natalità tra il 6,01 di Santa Lucia e l’8,1 di Pace. Tuttavia, alcune località come Roccavaldina e Santa Marina di Salina hanno tassi quasi nulli, segnando un calo significativo rispetto agli anni precedenti.

All’interno dei Nebrodi e nella zona dello Ionio, le differenze sono ancora più evidenti. Roccella Valdemone presenta il tasso di natalità più basso, con soli 1,70 nati ogni mille abitanti, mentre Forza d’Agrò si distingue per una cifra molto più alta, pari a 11,40. Queste variazioni dimostrano che la situazione demografica è complessa e varia notevolmente da comune a comune.

In conclusione, il declino dei tassi di natalità in Italia è una tendenza preoccupante che colpisce anche la provincia di Messina. Mentre alcuni comuni mantengono tassi di natalità più elevati, molti altri affrontano una diminuzione significativa, evidenziando la necessità di politiche demografiche mirate per affrontare questa sfida.

© Riproduzione riservata.