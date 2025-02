Iuculano e Merendino decisivi nel trionfo dell’Orlandina

L’Orlandina ha conquistato una vittoria cruciale contro l’Atletico Messina con il punteggio di 2-1, grazie a una rete segnata nei minuti di recupero. Il successo permette alla formazione paladina di mantenere il terzo posto in classifica con 37 punti, dietro a Messana e Acquedolcese, rispettivamente a quota 51 e 50.

La partita è stata equilibrata fin dalle battute iniziali, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande determinazione. Il primo tempo si è concluso senza reti, nonostante alcune occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, al 23′, l’Atletico Messina ha trovato il vantaggio con Arena, abile a finalizzare un’azione ben costruita dalla sua squadra. L’Orlandina, però, non si è lasciata intimorire e ha reagito prontamente. Dopo soli sei minuti, Iuculano ha riportato il punteggio in parità raccogliendo una ribattuta nell’area avversaria e insaccando di destro.

L’episodio decisivo è arrivato nei minuti di recupero. Dopo un’azione contestata in area paladina, l’Orlandina ha ripreso il controllo e ha lanciato l’assalto finale. Ancora una volta Iuculano si è reso protagonista con un preciso cross che ha trovato la testa di Merendino, il quale ha insaccato al 93′, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti.

Con questo risultato, la squadra allenata da Roberto Letizia rimane in corsa per i play-off, obiettivo che dipenderà non solo dal proprio rendimento ma anche dal distacco rispetto alla seconda in classifica, che non dovrà superare i nove punti. L’Orlandina è dunque chiamata a mantenere alta la concentrazione nelle prossime sfide per tentare di raggiungere l’ambizioso traguardo.

