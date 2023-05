Giovane 13enne perde la vita in un tragico incidente stradale a Favara

Tragico incidente stradale a Favara, nell’agrigentino: tredicenne perde la vita come passeggero su uno scooter.

Favara è stato teatro di un drammatico incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo tredicenne, identificato come Antonino Mendolia. Il tragico evento si è verificato in via Portella, quando il minorenne si trovava a bordo di uno scooter, precisamente uno Scarabeo, in qualità di passeggero. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il veicolo a due ruote ha improvvisamente perso il controllo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente del ciclomotore è fortunatamente uscito illeso dall’accaduto.

Si ritiene che Mendolia abbia battuto violentemente la testa contro un palo, perdendo immediatamente la vita. Nonostante i soccorsi tempestivi di un’infermiera residente in via Portella, che si è prontamente precipitata sulla scena cercando di rianimare il ragazzo, ogni tentativo si è rivelato inutile. Attualmente, gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri stanno lavorando sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, si è recato personalmente in via Portella per monitorare la situazione.

© Riproduzione riservata.